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تدمير أكثر من ثلاثة آلاف لغم بالجزائر خلال نوفمبر الماضى

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تدمير أكثر من ثلاثة آلاف لغم بالجزائر خلال نوفمبر الماضى تدمير أكثر من ثلاثة آلاف لغم بالجزائر خلال نوفمبر الماضى

تمكنت وحدات الجيش الوطنى الشعبى المكلفة بعملية إزالة الألغام خلال شهر نوفمبر الماضى من اكتشاف وتدمير 3224 لغما تعود إلى الحقبة الاستعمارية وذلك على طول الحدود الشرقية والغربية للجزائر .

وذكر مصدر رسمى اليوم الخميس انه تم بالناحية العسكرية الثانية اكتشاف وتدمير 425 لغما مضادا للأشخاص و 784 لغما مضادا للجماعات.

كما تم خلال الفترة نفسها بالناحية العسكرية الثالثة اكتشاف وتدمير لغمين مضادين للاشخاص.

أما بالناحية العسكرية الخامسة فقد تم خلال ذات الفترة اكتشاف وتدمير 1070لغما مضادا للاشخاص و31 لغما مضادا للجماعات و12 لغما مضيئا .

وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للألغام المكتشفة والمدمرة بداية من العام الحالى وحتى 30 نوفمبر 2013 إلى 709776 لغما منها 598288 لغما مضادا للاشخاص و107125لغما مضادا للجماعات و4363 لغما مضيئا.
> أ ش أ

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