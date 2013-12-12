نفت الفنانه الاردنيه صبا مبارك صحة ما نشر عن مشاركتها فى فيلم بعنوان “بنتين وجوكر” أو انضمامها لمسلسل “قلوب ” ،وكانت بعض المواقع الاخباريه قد نشرت ان “صبا”تشارك فى بطولة فيلم “بنتين وجوكر” مع الفناون علا غانم و صلاح عبد الله,ومحمد الصاوى.ومحمد متولى, وان العمل من تاليف عبد المنعم المرصفى واخراج محمد الصاوى.
> يذكر ان صبا يعرض لها حاليا مسلسل”زين”,وشاركت ببطولة فيلم”بنتين من مصر”.
صبا مبارك تنفى مشاركتها فى فيلم”بنتين وجوكر”
نفت الفنانه الاردنيه صبا مبارك صحة ما نشر عن مشاركتها فى فيلم بعنوان “بنتين وجوكر” أو انضمامها لمسلسل “قلوب ” ،وكانت بعض المواقع الاخباريه قد نشرت ان “صبا”تشارك فى بطولة فيلم “بنتين وجوكر” مع الفناون علا غانم و صلاح عبد الله,ومحمد الصاوى.ومحمد متولى, وان العمل من تاليف عبد المنعم المرصفى واخراج محمد الصاوى.