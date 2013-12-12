صبا مبارك تنفى مشاركتها فى فيلم”بنتين وجوكر”

نفت الفنانه الاردنيه صبا مبارك صحة ما نشر عن مشاركتها فى فيلم بعنوان “بنتين وجوكر” أو انضمامها لمسلسل “قلوب ” ،وكانت بعض المواقع الاخباريه قد نشرت ان “صبا”تشارك فى بطولة فيلم “بنتين وجوكر” مع الفناون علا غانم و صلاح عبد الله,ومحمد الصاوى.ومحمد متولى, وان العمل من تاليف عبد المنعم المرصفى واخراج محمد الصاوى.

> يذكر ان صبا يعرض لها حاليا مسلسل”زين”,وشاركت ببطولة فيلم”بنتين من مصر”.