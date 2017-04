سارة أبو فاشا ..ملكة جمال مصرية بمقاييس الجيش الأمريكي

تقرير : أحمد عبد الحميد

ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التى تشتعل فيها مواقع التواصل الاجتماعى بالحديث عن ظاهرة أو شخصية ما ، لتلقى تلك الشخصية اهتماما ملحوظا وتصبح محور الحديث فترة من الزمن ..لعل كان أبرزها مؤخرا إعلان فوز فتاة تدعى سارة أبو فاشا بلقب ملكة جمال مصر ، والذى قوبل بموجة من السخرية والاستهزاء من الفتاة التى اتضح أنها لا تجيد العربية ولا تعيش بمصر وإنما بالولايات المتحدة ، والتى تقبلت السخرية بصدر رحب ، حتى أنها جاءت إلى مصر لتظهر بأحد البرامج الفضائية وهى الآن تقضى عطلتها بشرم الشيخ.

مولدها ونشأته

اسمها سارة أبو فاشا مواليد لوس انجلوس بكاليفورنيا ، لأب وأم ولدوا بمصر وعاشوا بالقاهرة ، وظلت بكاليفورنيا حتى سن 18 سنة ، وجدها هو الشاعر طاهر أبو فاشا ، الذى كتب للإذاعة أكثر من 200 عمل فنى وأشهرها الحلقات الإذاعية ألف ليلة وليلة ، التى عرضت بالإذاعة المصرية على مدار 26 عاما ، بالإضافة إلى أوبريت رابعة العدوية الذى قامت كوكب الشرق أم كلثوم بتأديته.

خدمت سارة كفرد من قوات مشاة البحرية الأمريكية “مارينز” ، وذلك لمدة 4 سنوات قبل أنت تنتقل لواشنطن ، وتعمل كعارضة للأزياء العسكرية ، من ثم أحببت العمل كعارضة وبدأت فى تطوير نفسها وتوسيع دائرة معارفها من محترفى التصوير وبالتالى الظهور كعارضة تعمل باحترافية ، ثم ما لبثت أن اتجهت للفن والتمثيل وخاضت عدة تجارب ، وقررت العودة إلى لوس أنجلوس واحتراف التمثيل ، وتخرجت من معهد ليستراسبيرج للتمثيل بشرق هوليوود ، وانضمت لنقابة الفنانين الأمريكية فى صيف 2012 ، ومثلت فى 4 أفلام هى :

Second World: Blood, Fire and Smoke (2010) – A Temporary Thing (2013) – Last Kung Fu Monk (2010) – Busted Life Busted Life (2013)

تأمل سارة أن تترك علامة فارقة فى مجال الفن والتمثيل كفتاة من أصول عربية ، وأن تنال الأوسكار كأول فتاة مصرية بأمريكا تحوز تلك الجائزة ، وهى تقضى أوقات فراغها كدى جى ، كما انها حاصلة على البكاليريوس فى إدارة الأعمال.

مسابقة ملكة جمال مصر

اشتركت سارة فى مسابقة ملكة جمال المغتربات بالولايات المتحدة ، والتى ظن الجميع انها مسابقة ملكة جمال مصر ، وهو أمر غير صحيح ، لأن المسابقة الأصلية تتم فى مصر ، وقد نفت الشركة المنظمة لتلك المسابقة ، قيامها بعمل أى مسابقات خلال 2012 أو 2013 نظرا لتردى الحالة الأمنية وسوء الأوضاع بالبلاد.

ردود أفعال مصرية عقب فوزها

انتشرت بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى موجة من الردود السلبية على فوز سارة باللقب ، كان أول تلك الملاحظات انها ليست جميلة “بمقاييس المصريين” ، بل إن هناك مصريات يتفوقن عليها تماما فى مسألة الجمال ، لكن صورها بالملابس الساخنة جعلت فريق آخر يرى أنه لا بأس بها لقوامها اللافت للانتباه ، ثم اتضح أنها أمريكية من لوس أنجلوس ، بل وأدت الخدمة بالجيش الأمريكى ، وتحولت الردود إلى ما يتعلق بالوطنية وانها لا تستحق أن تمثل مصر لأنها لا تنتمى لها من الأساس .

سارة ترد على مهاجميها

شعرت سارة بصدمة قوية عقب قراءة تعليقات مواطنيها من المصريين على فوزها بلقب ملكة جمال مصر ، إذا تميزت بالعنصرية وامتلأت بالشتائم ، ونشرت على صفحتها على تويتر فيديو مدته 15 ثانية وهى تبكى أثناء قرائتها لتلك التعليقات ، من ثم بدأت ترد بأن المسابقة لا تعتمد على الجمال فقط ، بل الذكاء والقوم وغير ذلك من المقومات.

سفرها إلى مصر

قبل تلك الموجة ، كانت فاشا قد قررت زيارة مصر لقضاء عطلتها السنوية ورؤية والدتها ، وبالفعل وصلت إلى مطار القاهرة ، واستقبلتها الصحافة ، وتحدثت لبي بي سي فور وصولها من الولايات المتحدة قائلة إنها لا تأبه لنقد بلا مضمون وأنها تحاول تجاوز كراهية البعض التي تعتبرها بلا سبب، وقالت أنها تمتلك عزيمة قوية فقد خدمت في الجيش الأمريكي.

من جانب آخر استضافتها فضائية دريم ، لتحل هى ووالدتها ضيفتان على برنامج الحقيقة مع وائل الإبراشى ، والذى أخبرها إن صفحة الحرية والعدالة على موقع فيسبوك ، تشن هجوما عليها ، متهمينها بأنها ليست مصرية كما أن لها فيلما إباحيا ، ونفت ذلك بالانجليزية التى تعتبر لغتها الأولى قائلة : أقول لمن يحاول النيل منى حظا سعيدا.

وقالت والدتها مرفت إبراهيم ، لو كان لها فيلما إباحيا فليظهروه لنا لنشاهده جميعا ! هذا الكلام غير صحيح ، وأضافت : ” خلينا نشوف كده علشان أقوم أجبها من شعرها ، ولو كان موجود ياربت نشوفه علشان أنا وباباها نتصرف معاها ” .

انضمامها للبحرية الأمريكية واضطاد المسلمين فى أمريكا

بررت فاشا التحاقها بقوات المارينز ، بارتفاع نفقات الجامعات بالولايات المتحدة ، وانها ما كانت لتقدر على تلك النفقات وبالتالى الحصول على وظيفة ، لذلك التحقت بالبحرية الأمريكية ، فتكاليفها أقل وهى توفر فرص جيدة للعمل .

كانت تعانى من التعليقات المناهضة للإسلام عقب أحداث 11 سبتمبر وكانت تريد أن تبرهم أنها فتاة مسلمة ومع ذلك انضمت للبحرية الأمريكية ، تأكيدا على أن المصريين والمسلمين ليست لديهم مشكلة مع الأمريكيين أو تلك القضايا الخاصة بالثقافة أو العنصرية، كما أنها لم تكن تعلم إن الانضمام للجيش الأمريكى يسبب حساسيات للعرب فلم تكن تمتلك وعيا سياسيا كافيا وقتها فكانت قد تخرجت لتوها من المدرسة الثانوية .

وقالت إنها لم تسافر إلى أى بلد أثناء فترة تجنيدها ، فقد كسر فخذها أثناء التدريبات لذلك ظلت فى عمل مكتبى فى واشنطن لمدة 4 سنوات .

وأضافت : ” أحب مصر ولا يمكن لأى شئ مهما كان ان يجعلنى أغير وجهة نظرى تلك ،كنت أخطط لزيارة مصر لرؤية أمى وجدتى ، وعلى سبيل المصادفة كنت اتابع تويتر وقرأت تعليق مسئ لى ، ومن ثم تعرضت لسيل من السخرية ، حتى أن حدهم قال لى : ” لدى شعر أكثر إثارة منكى وجسد أكثر إثارة منكى “، وقد جرحوا مشاعرى كثيرا.

ثورة 30 يونيو ليست انقلابا عسكريا

نفت فاشا ما تناولته وسائل الإعلام ، بأنها وصفت أحداث 30 يونيو بإنها انقلاب عسكرى ، وأكدت أنها لطالما كانت داعمة للشعب المصرى تماما ، وكانت تهتم بأخبار البلاد من حين لآخر عبر والدتها ، وأكدت إنها تعلم بأن ما حدث ثورة وإن المصريين يدافعون عن حقوقهم ، فهى تود أن تسير فى شوارع مصر دون مشاكل ، وقالت إنها تنصح المسيئين لها ألا يضيعوا وقتهم فى السخرية منها ، وانها تشعر بالامتنان لما يحدث الآن.

مقاييس الجمال مختلفة

وختاما أعلنت سارة ألو فاشا ، إنه ما من شخص مثالى ، ومقاييس الجمال مختلفة ، وإنها لن تغضب ولن تحزن لهذه الكم من الإساءات ، وجزيل الشكر والتقدير لمن أحسن لها ودعمها حتى تفوز باللقب ، متمنية الحظ السعيد للجميع .