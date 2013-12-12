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بنيتيث: أثبتنا أن نابولي على الطريق الصحيح أمام أرسنال

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بنيتيث: أثبتنا أن نابولي على الطريق الصحيح أمام أرسنال بنيتيث: أثبتنا أن نابولي على الطريق الصحيح أمام أرسنال

روما، (إفي): أعرب الإسباني رافائيل بنيتيث المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي عن فخره بأداء فريقه رغم الخروج من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال أوروبا.

وغادر نابولي الليلة الماضية دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على ضيفه أرسنال الإنجليزي 2-0 ، ليصبح أول فريق في تاريخ البطولة يخرج من دور المجموعات بعد تجميعه 12 نقطة.

وتساوى نابولي مع أرسنال وبروسيا دورتموند في رصيد النقاط (12) لكن المواجهات المباشرة جعلته في المركز الثالث، لينتقل الى بطولة دوري أوروبا.

وعقب الإخفاق صرح بنيتيث لموقع النادي الإيطالي "إنني فخور بالمباراة الكبيرة التي قدمها الفريق على ملعبه وامام جماهيره، لقد أثبتنا أننا في الطريق الصحيح بعد ما حققناه امام خصم بحجم أرسنال".

ووجه بنيتيث الشكر لجماهير ملعب سان باولو بعد تصفيقها الحار للاعبيها عقب المباراة رغم مرارة الخروج، مبديا أسفه على ضياع تسجيل هدف ثالث كان سيمنحه بطاقة الصعود.

وأشاد المدرب الإسباني بمستوى نابولي بشكل عام خلال دوري الابطال رغم أنه "لا يزال في بداية مشروعه بعد انضمام عدد كبير من اللاعبين الجدد ورحيل آخرين".

وعن بطولة دوري أوروبا، التي توج بنسختها الماضية مع تشيلسي الإنجليزي، قال بنيتيث "إنها بطولة مثيرة وطويلة وصعبة".

وأضاف "لقد فزت بها مرتين (مع فالنسيا وتشيلسي)، أعرف أجوائها جيدا، لكننا مجبرين على التركيز في الجولات المقبلة من الكالتشو، سنعود للتحدث عن الدوري الأوروبي في فبراير".

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