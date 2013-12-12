الجزيرة تنفى خبرا عن مداهمة الأمن أحد مكاتبها والقبض على 11 بداخله

نفت شبكة الجزيرة الإعلامية الخبر الذى نشرته بوابة إلكترونية لإحدى الصحف القومية المصرية، وتناقلته عدة صحف ووكالات حول مداهمة السلطات المصرية لأحد مكاتب الجزيرة، والقبض على 11 مواطناً قطرياً كانوا موجودين فيه.

وأكد المتحدث الرسمى لشبكة الجزيرة الإعلامية، فى بيان صحفى تلقت (أ ش أ) نسخة منه، أن الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً قائلاً "ليس لدينا أصلاً أى مكتب فى منطقة الدقى فى القاهرة، ولم يداهم أى أحد أياً من مكاتبنا، ولم يتم توقيف أى من موظفينا".

وكانت البوابة الإلكترونية لإحدى الصحف المصرية قد نشرت الخبر أمس، ونقلته عنها عدد من الصحف والوكالات العالمية.

وأهابت شبكة الجزيرة الإعلامية بالوسائل الإعلامية كافة، لاسيما ذات التاريخ والمكانة، عدم تداول مثل هذه الأخبار المختلقة، عملاً بأبجديات الأعراف والقواعد المهنية، التى تقتضى الرجوع إلى الطرف المشار إليه فى الخبر للاستيضاح والتوثيق.