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من هي الطفلة التي جمعت محمد حماقي وتامر حسني؟

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من هي الطفلة التي جمعت محمد حماقي وتامر حسني؟ من هي الطفلة التي جمعت محمد حماقي وتامر حسني؟

احتفل منظم الحفلات وليد بعيد ميلاد ابنته خديجة، وسط مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في ، الذين تربطهم بوليد علاقات قويّة، سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العملي، إذ سبق لوليد تنظيم حفلات لكلّ الذين حضروا تقريباً.
عيد الميلاد شهد مفاجأة مميزة، وهي اجتماع تامر حسني ومحمد حماقي معاً، حيث حرص الاثنان على تلبية دعوة وليد، كما حرص كلّ منهما على الترحيب بالآخر، وشاركا في تقطيع التورتة.
وكان من بين الحضور أيضاً الفنانة مي سليم، التي حضرت بصحبة ابنتها "لي لي"، إضافة إلى محمد نور، في أول ظهور له مع زوجته الجديدة هبة صالح.
وحضر أيضاً الفنان كريم محسن وأحمد شامي، فيما تألقت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني بين الحاضرات.

 

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