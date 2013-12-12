عمال “سانتامورا ” يعلنون إستمرار إعتصامهم المفتوح فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم

دخل عمال مصنع ” سانتامورا إيجيبت ” للبطاطين بالعاشر من رمضان في الاسبوع الاول لاعتصامهم المفتوح، لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة في زيادة المرتبات وصرف البدلات المتأخرة وتخصيص لهم نسبة من الأرباح، ووقف الفصل التعسف.

قال ميلاد حليم أحد العمال بالمصنع في تصريحات خاصة لـ”ONA ” : “إن ما يقرب من 1200 عامل أعلنوا إضرابهم عن العمل، ودخولهم في اعتصام مفتوح بمقر الشركة، احتجاجا على تجاهل إدارة المصنع لمطالبهم المتمثلة في زيادة المرتبات وصرف البدلات والتوقف عن فصل العمال تعسفيا”، لافتا بأنهم شكلوا لجانا لتأمين مداخل ومخارج المصنع وجميع أقسامه.

وأضاف أن العمال تقدموا بشكوى لمكتب العمل وحرروا محضرا بقسم الشرطة ضد صاحب المصنع، الذي رفض الحضور ومقابلة الوفد الذي شكلوه من حنا زكريا وعبد الستار على ومحمود محمد للتفاوض باسمهم.

واختتم حليم حديثه قائلا: “لن نتنازل هذه المرة عن حقوقنا، ولن نترك أماكننا حتى تتحقق كافة المطالب، ولن نسمح لأحد أن يرمينا تانى في الشارع كما حدث مع زميلنا عادل عدلى الذي فصلته الإدارة تعسفيا لأنه طالب بحقوقنا، وقدمت فيه بلاغات في نيابة أمن الدولة ومكتب العمل وشردته هو وأسرته”.