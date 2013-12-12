بالصور…”قايتباى” تحت الحصار..غرق 3 سفن وانهيار عقار بالاسكندرية ..والجاني “الطقس”

تشهد عروس البحر الابيض المتوسط موجة من الطقس السيىء، لليوم الثالث على التوالى، امطار غزيرة ، سرعة رياح غير مسبوقة منذ سنوات طويلة ، إنخفاض شديد فى درجات الحرارة ،بالاضافة الى إرتفاع أمواج البحر .

انهيار جزئى فى العقارات

تسبب الطقس السيىء في انهيار جزئي بأحد العقارات القديمة بمنطقة المنتزه ، وسقوط أحد الأسوار بقطعة أرض فضاء ملك القوات المسلحة بمنطقة سيدى جابر بعرض 17مترا وإرتفاع 3أمتار ، مما أدى الى اصابة 4 أشخاص بينهم طفل بجروح بالغة.

ومن ناحية أخرى ، شهد الطريق الصحراوي ، انقلاب سيارة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية ، ما أدى لإغلاق كوبري العامرية لأكثر من ساعتين.

غرق 3 سفن بسبب ارتفاع الامواج

تسبب إرتفاع أمواج البحر فى إرتطام سفينة صيد تسمى “أبو صابرين” بالصخور وحواجز الأمواج قبالة ساحل البحر بمنطقة محطة الرمل ، فيما غرق مركبى صيد آخرين بعد أن جرفتهما الأمواج لشاطىء البحر أمام محكمة جنايات الإسكندرية .

وأنقذت العناية الإلهية أكثر من 13 صيادا كانوا على متنها بعد أن ألقوا بأنفسهم فى عرض البحر قبل غرق المركبين، وتمكنوا من النجاة بمساعدة الأهالى.

إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة

ومن جانبها،واصلت سلطات ميناء الإسكندرية ، إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة ، وذلك لليوم الثانى على التوالى ،بعد وصول سرعة الرياح إلى أكثر من 37 عقدة وبلغ إرتفاع الموج 4 أمتار.

قلعة ” قايتباى ” تحت الحصار

وفى منطقة بحرى ، تسبب إرتفاع الأمواج فى غرق منطقة قلعة “قايتباى” ومحاصرة المياه للقعلة من كل جانب ، وفشلت بالوعات مياه الصرف الصحى فى إستيعاب المياه نظرا لإستمرار تدفقها من البحر .

والصرف الصحى تدفع ب” سيارات الشفط “

قال المهندس يسري عازر، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالاسكندرية ، أنهم دفعوا بنحو 26 سيارة شفط موزعة علي أغلب أحياء المدينة، لإزالة المياة المتراكمة في الشوارع لتسهيل الحركة المرورية.

> وفيما يتعلق بتراكم المياه بمحيط قلعة قايتباي بوسط المدينة، لفت الي أن ارتفاع الموج في البحر تسبب في تراكم كميات كبيرة من المياة بالمنطقة، مشيرا الي أن شبكة شفط المياه المتواجدة لا تستطيع استيعاب كميات المياه الكبيرة.

وأوضح أنهم قاموا بدفع بعدد من سيارات الشفط للمنطقة ، في إنتظار هدوء موجة الامطار ، وتوقف المياه القادمة من البحر لكي يتمكنوا من شفط المياة بشكل كامل .