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جمال علام : مجلس إدارة اتحاد الكرة يعمل بكل طاقته من أجل عودة النشاط

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جمال علام : مجلس إدارة اتحاد الكرة يعمل بكل طاقته من أجل عودة النشاط جمال علام : مجلس إدارة اتحاد الكرة يعمل بكل طاقته من أجل عودة النشاط

جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم أن مجلس إدارة الاتحاد عمل بكل طاقته من أجل عودة النشاط لأن كرة القدم يعمل بها قطاعا كبيرا فضلا عن تعطش الجماهير للعبتهم المفضلة كما وضح فى المباريات التى حضرها الجمهور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده جمال علام مساء اليوم “الخميس” بمقر الاتحاد بحضور المهندس إيهاب لهيطة عضو مجلس الادارة والعميد ثروت سويلم المدير التنفيذى .

وقال علام إن إجراء قرعة الدورى تم بعد الحصول على موافقة الأمن، مشيدا بدور وزارة الداخلية فى هذا الشأن وطالب بمساعدة الأمن فى عمله لكى تستكمل المسابقة حتى النهاية، بعد أن بدأ دورى القسم الثانى وتم عمل لائحة بالتعاون مع لجنة الأندية تتضمن إجراءات حاسمة لتنظيم المسابقة بالشكل الأمثل .

وشرح علام الظروف التى عمل فيها مجلس الإدارة عقب توليه المسئولية المعاناة التى عاناها جراء توقف المسابقات ثم الحريق الذى حدث بمقر الاتحاد مما اثر على الاستقرار الداخلى للمجلس والعاملين بالاتحاد .

وأشار علام إلى أن مجلس الإدارة عكف خلال الفترة الماضية على إعادة ترتيب البيت وتطوير منظومة عمل الاتحاد والتى ستظهر واضحة فى الفترة المقبلة بالتعاون مع المدير التنفيذى.
> وأكد علام أن البداية هى عمل زى خاص بالعاملين كل حسب وظيفته وكذلك تطوير الموقع الرسمى للاتحاد .
> أ ش أ

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