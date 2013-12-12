الحكومة الإسبانية تتعهد بمنع إجراء استفتاء على انفصال إقليم كاتالونيا

تعهدت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس بمنع خطط الأحزاب في إقليم كاتالونيا لإجراء استفتاء في التاسع من نوفمبر من العام المقبل على استقلال الإقليم عن باقى أراضي إسبانيا.

وقال وزير العدل الإسباني ألبرتو رويز جلادرون -في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”- “لن يتم عقد ذلك الاستفتاء”.

وتأتي تصريحات جلادرون بعد تصريحات زعيم الانفصاليين في إقليم كاتالونيا أرتور ماس والتي أعلن خلالها عن توصله لاتفاق مع الحكومة حول تاريخ محدد للاستفتاء.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راجوي، قد رفض في منتصف سبتمبر الماضي طلبا مقدما من ماس لإجراء استفتاء بشأن انفصال المنطقة عن باقى أراضي إسبانيا.

> أ ش أ