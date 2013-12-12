وزير الخارجية يلتقى برجال الأعمال قبل جولته الآسيوية

استقبل وزير الخارجية نبيل فهمى اليوم الخميس مجموعة من ممثلي القطاع الخاص والعاملين مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية وذلك فى إطار الاعداد للجولة الآسيوية المنتظر أن يبدأها وزير الخارجية مطلع الأسبوع المقبل فى هذه الدول ويستهلها بزيارة الصين.

وصرح الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق عقب المقابلة، بأن جولة وزير الخارجية تشمل ثلاث دول مهمة هى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وهى دول عملاقة فى العديد من المجالات ومن بينها مجال الصناعات الدوائية والبيوتكنولوجى والمستلزمات الطبية .

وأشار إلى انه تم طرح مقترحات محددة للاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك الدول فى هذه المجالات ليس فقط لشراء منتجات منها ولكن أيضاً للتعاون فى مجال العلم وتوطين هذه التقنيات الموجودة لديهم فى مصر.

وأوضح أن مصر تصنع داخليا الأن نحو 92 % من الادوية التى نحتاجها لكن 98 % من المواد التى تدخل فى تصنيع الادوية نستوردها من الخارج وبخاصة من الصين والهند ونحن نريد تصنيع مدخلات الدواء فى مصر وهو أمر يتطلب تعاونا تكنولوجيا مع هذه الدول.

من جانبه صرح رجل الأعمال محمد فريد خميس بأن هذا اللقاء يعكس تفهما واهتماما كاملا من وزارة الخارجية بأن القوة التفاوضية والسياسية تقوم على القدرة الاقتصادية وقال إن نبيل فهمى يمثل نموذجا مختلفا لكل وزراء الخارجية سابقين لأنه متفهم وواع لتلك الحقيقة ولهذا فهو يريد توثيق العلاقات وزيادة الصادرات المصرية لتلك الدول وجذب استثمارات جديدة منها الى مصر.

وأضاف خميس أنه أكد فى الاجتماع أنه سيكون من المهم التوصل مع هذه الدول وخاصة الصين لاتفاقيات تؤدى لتخفيض الجمارك الصينية على الصادرات المصرية لانه يتجاوز احيانا الثلاثين فى المائة .

وأشار إلى أن هناك دولا بالفعل لديها اتفاقيات إعفاء او تخفيض جمركى مع الصين، موضحا أن مصر تستورد من الصين منتجات بمبالغ كبيرة ومن ثم فمن الضرورى ان يسمحوا بشكل أكبر بنفاذ الصادرات المصرية لأسواقهم.

أ ش أ