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إجراءات أمنية مشددة على الحدود بين جنوب دارفور وأفريقيا الوسطى

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إجراءات أمنية مشددة على الحدود بين جنوب دارفور وأفريقيا الوسطى إجراءات أمنية مشددة على الحدود بين جنوب دارفور وأفريقيا الوسطى

قررت ولاية جنوب دارفور(غرب السودان) عقد اجتماع طارئ للجنة أمن الولاية خلال اليومين القادمين، لتقييم الوضع في دولة أفريقيا الوسطى إثر التوترات الأمنية التي تشهدها، ووضع التدابير اللازمة للحيلولة دون امتداد هذه التوترات إلى حدود ولايات دارفور.

وقال نائب والي جنوب دارفور مهدي بوش- في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم الخميس- إن الولاية لم تسجل أي حالات نزوح من أفريقيا الوسطى حتى الآن، مؤكدا أن السلطات متحسبة لأي طوارئ أو عمليات تسلل من الدولة الجارة عبر اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود المشتركة.

وأوضح بوش أن حكومة الولاية خفضت ساعات حظر التجوال، خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية، موضحا أن قرار حظر تحرك الدراجات النارية بعد السابعة مساء لازال ساري المفعول حفاظا على الاستتباب الأمني المحقق.
> أ ش أ

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