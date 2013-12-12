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الثلاثاء القادم العرض الخاص لـ”بعد الطوفان” بسينما رنيسانس نايل سيتى

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بعد الطوفان

بعد الطوفان

قررت الشركة العربية للسينما اقامة العرض الخاص لفيلم وبعد الطوفان يوم الثلاثاء القادم بسينما رنيسانس نايل سيتى وهو الفيلم الحائز  على جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم بمهرجان الرباط في المغرب العام الماضي ومن انتاج شركة فينيكس فيلم المنتج اشرف صقر ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور يوم 18 ديسمبر القادم بعدد 40 نسخه و يقوم ببطولته احمد عزمي وحنان مطاوع وهالة فاخر ومها ابوعوف وصبري عبدا المنعم وهبة مجدي ومجدي بدر وهو من تأليف وإخراج حازم متولي .

وتدور أحداثه في أطار من الإثارة والتشويق حول طبيبه نفسيه تعمل على بحث في شخصيه احد الوزراء الفاسدين وتتدرج في مراحل حياته المختلفة والأحداث التي أعقبت توليه الوزارة وفساده وتحدث عده مفارقات تغير مجرى الأحداث داخل الفيلم ويؤكد اشرف صقر منتج العمل بان الفيلم تم تصويره بعد أحداث ثورة يناير وقد تم تأجيل طرحه أكثر من مرة نظرا للظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد فضلا عن بعض الظروف الخاصة وسيتم طرح الفيلم في الاسبوع القادم بعدد 40 نسخه بعد تجهيز كافه أشكال الدعاية الخاصة بالفيلم ويجرى الاتفاق على توزيعه في بعض الدول العربية في نفس توقيت عرضه بمصر بعد الطوفان هوالانتاج الأول لشركة فينيكس فيلم اشرف صقر ومحمد عبد الخالق وتوزيع الشركة العربية للسينما.

بعد الطوفان

بعد الطوفان

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