مميش: كراسة شروط مشروع قناة السويس أول يناير..وتشريعات تناسب المستثمر والأمن القومي

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن مشروع قناة السويس هو مشروع قومى ،و أنه على بداية العام الجديد سيتم طرح كراسة المشروع على الشركات العالمية لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر I C T Cairo 2013 ،الذى يعقد الأن بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بحضور المهندس عاطف حلمى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل.

وأضاف مميش أنه سيتم بعد ذلك اختيار أفضل العروض من الشركات المقدمة للمشروع وذلك خلال 3 أشهر، وسوف يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والحكومة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه سيتم تنفيذ المشروع والتشريعات الخاصة به بما يتناسب مع مصلحة المستثمر ومع الأمن القومى المصرى.

> وشدد مميش على انه تم دراسة جميع العوائق المحتملة وذلك للعمل على تحقيق المشروع بأقرب وأقصر مدة ممكنة.

ولفت إلى أنه يتم دراسة مشروع إقليم قناة السويس لنقل المعلومات بالتوازى مع مشروع تنمية قناة السويس وذلك بالتنسيق مع وزارة الإتصالات.

> من جانبه أكد المهندس عاطف حلمى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على كلمة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واضاف أنه سيتم دراسة عمل منطقة تكنولوجية فى مشروع تنمية قناة السويس،مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة لاختيار أفضل الأماكن لتنفيذ المنطقة التكنولوجية.