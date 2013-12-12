الجزيرة تنفي مداهمة الأمن لمقرها والقبض على 11 قطريا بداخله

نفت شبكة الجزيرة الإعلامية، الخبر الذي نشرته بوابة الالكترونية لاحدى الصحف القومية المصرية وتناقلته عدة صحف ووكالات حول مداهمة السلطات المصرية لأحد مكاتب الجزيرة والقبض على 11 مواطناً قطرياً كانوا موجودين فيه.

وأكد المتحدث الرسمي لشبكة الجزيرة الإعلامية في بيان صحفي تلقت أ ش أ نسخة منه ، أن الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً قائلاً، “ليس لدينا أصلاً أي مكتب في منطقة الدقي في القاهرة ولم يداهم أيُ أحد أياً من مكاتبنا، ولم يتم توقيف أيٍ من موظفينا.”

وكانت البوابة الإلكترونية لاحدى الصحف المصرية قد نشرت الخبر أمس ، ونقلته عنها عدد من الصحف والوكالات العالمية.

وأهابت شبكة الجزيرة الإعلامية بالوسائل الإعلامية كافة – لاسيما ذات التاريخ والمكانة – عدم تداول مثل هذه الأخبار المختلقة، عملاً بأبجديات الأعراف والقواعد المهنية، التي تقتضي الرجوع إلى الطرف المشار إليه في الخبر للاستيضاح والتوثيق.

> أ ش أ