«مصر القوية»: لا اتفاق أو لقاء بين «أبوالفتوح» وقادة «تحالف الشرعية»

نفى أحمد إمام، المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية، الخميس، ما تردد عن «وجود اتفاق أو لقاء تم بين الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس الحزب، مع قادة من تحالف دعم الشرعية»، حسب تعبيره.وذكر «إمام»، في بيان صحفي له، أن «هذا اللقاء المزعوم لم ينعقد في أي ظرف من الظروف»، معتبرًا أن ما تم ترديده بشأن هذا الأمر «محتوى مختلق، ونتاج خيال مريض من بعض الإعلاميين، الذين يسيئون إلى مهنة الإعلام بأكاذيبهم، التي لم تتوقف بهدف تشويه كل رموز ثورة يناير خاصة، وكل الرموز الوطنية المصرية عامة»، حسب قوله.وقال إن حزب مصر القوية بكل قياداته يعملون لصالح هذا الوطن بشكل علني، وإن الحزب يحافظ ويسعى لاستقرار هذا الوطن، والحفاظ على أمنه، مستخدما في ذلك كل الوسائل السياسية والقانونية الممكنة، حتى تتجاوز مصر أزمتها، التي ورطها فيها هؤلاء، الذين لم يتوقفوا عن التضحية بمصر، لأجل مصالحهم، ومصالح كياناتهم الخاصة».واختتم بقوله: «الحزب لا ينسق مع تحالف دعم الشرعية في مواقفه السياسية، ولا كذلك مع سلطة الثورة المضادة، التي حكمت مصر قسرا»، داعيًا وسائل الإعلام إلى احترام المهنية، ومواثيق الشرف الإعلامي من خلال تحري الدقة، والبعد عن فبركة أخبار صحفية لصالح جهات لا تهدف إلاّ إلى إثارة البلبلة والفتنة في المجتمع.إعلان - Ads إعلان - Ads
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