كارول سماحة ضيفة "حديث البلد" و "Dancing With The Stars" اليوم

كتب : محمد عبدالجليل الخميس 12-12-2013 13:39

تطل النجمة اللبنانية كارول سماحة، مساء اليوم، ضيفة على برنامج "حديث البلد" مع الإعلامية منى أبوحمزة، على شاشة الـ"MTV" اللبنانية، في حوار هو الأوّل بعد زواجها من رجل الأعمال وليد مصطفى، في التاسعة والنصف، بتوقيت بيروت.

تتحدث كارول، في هذه الحلقة، لأول مرة عن كواليس استعراض "السيّدة"، الذي افتتح الإثنين الماضي، في صالة "السفراء" في كازينو لبنان، وعن التحضيرات التي سبقته، وردود الفعل حوله.

من جهة أخرى، سيشهد مسرح "Dancing with the stars- رقص النجوم"، إطلالة استثنائية للنجمة كارول سماحة، حيث ستقدم حصريًا لوحة راقصة من استعراض "السيّدة" عبر الشاشة الصغيرة الأحد المقبل، في تمام الثامنة والنصف بتوقيت بيروت.

يذكر أن، استعراض "السيدة" سيستمر طيلة شهر من اليوم في صالة "السفراء" في كازينو لبنان.