أخبار عاجلة

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن سوهاج يكرم 33 ضابطا وفردا من المتميزين بقوات الأمن

Google+ Print
مدير أمن سوهاج يكرم 33 ضابطا وفردا من المتميزين بقوات الأمن مدير أمن سوهاج يكرم 33 ضابطا وفردا من المتميزين بقوات الأمن

كرم اليوم اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج 33 ضابط وفرد من قوات الأمن التابعين لمديرية أمن سوهاج، وذلك بحضور اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية نائب المدير والعميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد خالد فرغل مدير إدارة الأمن العام والعميد أشرف أبو المكارم مدير فرع الأمن الوطنى، وذلك على هامش انتهاء فترة التدريب الأولى للمستجدين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطنى للبلاد قام مدير الأمن ومساعديه بمنح المتميزين من الضباط والأفراد شهادات التقدير تكريما لجهودهم وتفانيهم كما شهد حفل التكريم تقديم العديد من العروض العسكرية والتى كان فى مقدمتها عروض على كيفية فض الاشتباكات والمظاهرات وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى الأساليب المتطورة فى العمل والتى تم إدخالها واستحداثها لتتناسب مع مجريات العصر.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من خلال كلمته أنه سيداوم متابعة كافه المنشآت الشرطية بالمديرية حتى يصل بها إلى أعلى درجات الكفاءة فى الأداء.

وأشار إلى أنه لن يألوا جهدا فى سبيل تدعيم ورفع كفاءة الأداء لأى منشأه شرطية، مطالبا أفراد الشرطة بالمعسكر ببذل المزيد من الجهد والعطاء فى سبيل حماية الأرواح والممتلكات باعتبار ذلك الرسالة الأسمى لجهاز الشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365