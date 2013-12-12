مدير أمن سوهاج يكرم 33 ضابطا وفردا من المتميزين بقوات الأمن

كرم اليوم اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج 33 ضابط وفرد من قوات الأمن التابعين لمديرية أمن سوهاج، وذلك بحضور اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية نائب المدير والعميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد خالد فرغل مدير إدارة الأمن العام والعميد أشرف أبو المكارم مدير فرع الأمن الوطنى، وذلك على هامش انتهاء فترة التدريب الأولى للمستجدين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطنى للبلاد قام مدير الأمن ومساعديه بمنح المتميزين من الضباط والأفراد شهادات التقدير تكريما لجهودهم وتفانيهم كما شهد حفل التكريم تقديم العديد من العروض العسكرية والتى كان فى مقدمتها عروض على كيفية فض الاشتباكات والمظاهرات وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى الأساليب المتطورة فى العمل والتى تم إدخالها واستحداثها لتتناسب مع مجريات العصر.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من خلال كلمته أنه سيداوم متابعة كافه المنشآت الشرطية بالمديرية حتى يصل بها إلى أعلى درجات الكفاءة فى الأداء.

وأشار إلى أنه لن يألوا جهدا فى سبيل تدعيم ورفع كفاءة الأداء لأى منشأه شرطية، مطالبا أفراد الشرطة بالمعسكر ببذل المزيد من الجهد والعطاء فى سبيل حماية الأرواح والممتلكات باعتبار ذلك الرسالة الأسمى لجهاز الشرطة.