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مباحث الخصوص تضبط كهربائي هتك عرض فتاة بالقليوبية

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مباحث الخصوص تضبط كهربائي هتك عرض فتاة بالقليوبية مباحث الخصوص تضبط كهربائي هتك عرض فتاة بالقليوبية

محمود يسري مدير امن القليوبية

ضبطت مباحث قسم شرطة الخصوص كهربائي قام بهتك عرض تلميذة بالصف الثاني الإبتدائي بعدما إستدرجها إلي المحل الذي يعمل به وتعدي عليها جنسيا إلا أنها قامت بالصراخ وإستغاثت بالمارة وقاموا بإنقاذها منه .
> تلقي اللواء محمود يسري “مدير أمن القليوبية” إخطارا بالواقعة من مامور مركزالخانكة يفيد بتلقيه بلاغا من ” إبراهيم .ع ” اتهم فيه ” سامي .ي 29سنة” كهربائي بهتك عرض ابنته ” م .إ 8سنوات” تلميذه بالصف الثاني الإبتدائي وذلك بعدما إستدرجها أثناء سيرها في الشارع بمفردها إلي محله وجردها من ملابسها وقام بهتك عرضها إلا أنها قامت بالصراخ واستغاثت بالمارة الا انه تركها وفر هاربا .
> تمكن العقيد أحمد الشافعي رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص من القاء القبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف تفصيليا بارتكابه الجريمة ،وتحرر عن ذلك محضر وجاري العرض علي النيابة للتحقيق .

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