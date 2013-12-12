أردوغان يأمل في تسريع علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي

كتب : أ ش أ الخميس 12-12-2013 14:33

ينوي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، القيام بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في الفترة 21-22 من شهر ديسمبر الجاري لإجراء جملة مباحثات مع قادة الاتحاد الأوروبي بهدف تسريع علاقات تركيا مع الاتحاد بعد اتفاقات إعادة القبول وفتح الفصل 22 من ميثاق الاتحاد الذي يمهد لمناقشة انضمام تركيا للتكتّل الأوروبي.

وذكرت صحيفة "صباح"، اليوم، نقلاً عن مصادر مقرّبة من مجلس الوزراء، أن أهم الموضوعات التي يحملها أردوغان في حقيبته هي دخول المواطنين الأتراك لأوروبا دون تأشيرة وتقليص فترة الثلاثة أعوام ونصف لتنفيذ اتفاق إعادة القبول، إضافة إلى فتح الفصل 23 الخاص بحقوق السلطة القضائية والحريات الأساسية والفصل 24 الخاص بالعدالة والأمن والحرية.

ويوجّه أردوغان رسائل مباشرة إلى بروكسل قبل زيارتها التي من المتوقع أن تتركز حول ضرورة رفع كل الحواجز التي تعيق فتح هذه الفصول.