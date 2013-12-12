أخبار عاجلة

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإسلاميون والمعارضة بتونس يسعون لاتفاق حول رئيس الوزراء قبل السبت

Google+ Print
الإسلاميون والمعارضة بتونس يسعون لاتفاق حول رئيس الوزراء قبل السبت الإسلاميون والمعارضة بتونس يسعون لاتفاق حول رئيس الوزراء قبل السبت

يسعى الإسلاميون والمعارضة العلمانية فى تونس، للوصول لاتفاق حول رئيس وزراء جديد، يقود البلاد إلى انتخابات قبل يومين من انقضاء المهلة التى حددها اتحاد الشغل ذو التأثير القوى.

والأسبوع الماضى، قال الاتحاد العام التونسى للشغل إنه يمهل السياسيين فى تونس حتى يوم السبت 14 ديسمبر للوصول لاتفاق. وهدد بإعلان فشل المحادثات إذا لم يتوصل الفرقاء لاتفاق.

وسعيا للوصول لاتفاق مع اقتراب انقضاء المهلة عقد مساء أمس الأربعاء، زعماء الأحزاب السبعة الكبرى فى البلاد، ومنها حركة النهضة الإسلامية ونداء تونس أبرز حزب معارض اجتماعا استمر أكثر من أربع ساعات، بهدف الوصول لاتفاق حول رئيس وزراء جديد يشكل حكومة غير حزبية تقود البلاد إلى انتخابات. ومن المقرر أيضا أن تستمر المشاورات مساء اليوم الخميس.

ووافقت حركة النهضة الإسلامية التى تقود منذ فوزها فى أول انتخابات حرة جرت فى أكتوبر 2011 على التنحى من السلطة خلال أسابيع للخروج من أسوأ أزمة سياسية هزت البلاد منذ الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على قبل ثلاث سنوات.

وقال المولدى الجندوبى، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل قبل الاجتماع، أمس الأربعاء، إن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق قبل يوم السبت المقبل.

ودعا حسين العباسى الأمين العام لاتحاد الشغل أمس فى اجتماع شعبى فى قابس "الى تقديم مزيد من التنازلات بهدف وقف نزيف المشاكل التى تعيشها البلاد".

وعقب المحادثات اتفق المشاركون على عدم الإدلاء بتصريحات للصحفيين حول فحوى المحادثات. ومن المقرر أن يعيد اتحاد الشغل الذى يلعب دور الوسيط الاجتماع بنفس الأحزاب مساء اليوم لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.

وحذر الأمين العام للاتحاد من أن تونس ستعيش "شتاء ساخنا" إذا فشلت المحادثات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة