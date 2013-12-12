فيديو..العناية الإلهية تنقذ صناعية الشارقة العاشرة من حريق مروع

انقذت العناية الالهية منطقة الصناعية العاشرة من حريق كبير (متطور) بلغة رجال الدفاع المدني، حيث تمكن رجال الادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق كبير نشب بعد ظهر أمس في مستودع لتنجيد الأثاث في المنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة.

وتصاعدت ألسنة الدخان في محيط المستودع، ولم تعرف بعد أسباب الحريق، حيث تم القضاء على كافة محتويات المستودع وجميعها مواد قابلة للاشتعال، وكان لسرعة وصول فرق الدفاع المدني الأثر الكبير في السيطرة على النيران وعدم انتشارها في المستودعات المجاورة بدون اية خسائر في الارواح.

وقال العميد عبد الله سعيد السويدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة إن غرفة العمليات المركزية تلقت في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر أمس بلاغاً يفيد بنشوب حريق متطور في أحد المستودعات الكبرى المخصصة لتنجيد الأثاث بالمنطقة الصناعية، وهرعت إلى مكان الحريق فرق الدفاع المدني بالشارقة من مراكز الإدارة، وسمنان، ومويلح والميناء، كما تم طلب المساعدة من الدفاع المدني في دبي وتم إرسال فرقة مجهزة ساهمت في السيطرة على الحريق مع باقي مراكز الدفاع المدني بالشارقة بالإضافة إلى صهاريج المياه من بلدية الشارقة.

وأضاف مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أن فرق الإطفاء قامت بالسيطرة على الحريق في زمن قياسي حتى لا يمتد إلى المستودعات الأخرى، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات.

شاركت في عملية الإطفاء فرق من الانجاد والشرطة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث قامت بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مكان الحريق، حتى تتيح الفرصة لمركبات الإطفاء وصهاريج المياه للقيام بواجبها.

>