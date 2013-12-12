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محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء الجبل الأسود

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محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء الجبل الأسود محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء الجبل الأسود

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع ميلو جوكانوفيتش رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو.

وبحث سموه خلال استقبال رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو له في مقر الإقامة الرئاسي علاقات الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مونتينيغرو وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشترك للبلدين .
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> وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وبحث الجانبان سبل وآليات تعزيزها ودعمها حتى تحقق النتائج المرجوة  خاصة في  المجالات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية واللواء الركن عيسي سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة و محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ووليد أحمد المهيري الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مبادلة وحفصة عبدالله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو.

  كما حضرها من جانب جمهورية مونتينيغرو رادوي زوجيتش وزير المالية وبرانيمير غفوزدنوفيتش وزير التنمية المستدامة والسياحة وإكساندر إيراكوفيتش سفير جمهورية مونتينيغرو لدى الدولة. 
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