عشرات الصيادلة بالأقصر يتظاهرون لإقرار الـ"كادر" في حراسة الشرطة

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير الخميس 12-12-2013 15:06

نظم العشرات من أعضاء نقابة الصيادلة بمحافظة الأقصر، وقفة احتجاجية ظهر اليوم، أمام مستشفى الأقصر العام؛ للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، ورفض مشروع الحوافز الذي أعلنته وزارتا الصحة والمالية.

وقال رجائي موريس، نقيب الصيادلة، إن هناك نحو 350 صيدليا حكوميا بمراكز المحافظة المختلفة يطالبون وزارة الصحة بإقرار الكادر، وإعادة النظر في مساواتهم بالممرضين، وتنفيذ القرار الذي اتخذ في عهد وزير الصحة الأسبق فؤاد النواوي، والذي يسمح بالتدرج الوظيفي للصيادلة.

كانت الأجهزة الأمنية بالأقصر قد وافقت على الطلب المقدم للنقابة بالتظاهر أمام مستشفى الأقصر العام، وقامت الأجهزة بتأمين الوقفة الاحتجاجية بعدد من أفراد الشرطة.