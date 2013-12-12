مؤتمر دولي في الأردن لاستكشاف موارد مائية جديدة بالمنطقة العربية

تعقد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، مؤتمرًا مشتركًا بعنوان «الأراضي والمياه بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا» بالعاصمة الأردنية عمان، منتصف الشهر الجاري، بمشاركة الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس، والدكتور وليد عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة مياهنا بالمملكة العربية السعودية، نائب رئيس المجلس، والدكتور حسين العطفي، أمين عام المجلس ووزير الري الأسبق.

يشهد المؤتمر تنظيم جلستين فنيتين الأولى حول استكشاف موارد جديدة للمياه والدروس المستفادة من التجارب السابقة في المنطقة العربية، وذلك بهدف إثراء المعرفة وتبادل الخبرات بين المشاريع الميدانية والخبراء الفنيين، والثانية حول حماية وإدارة وحوكمة المياه الجوفية، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر الاستخدامات المتعددة والعشوائية لمصادر المياه الجوفية، وعلى وجه الخصوص الإنتاج الزراعي.

جدير بالذكر أن مؤتمر «الأراضي والمياه بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا» يعد واحدًا من سلسلة مؤتمرات دولية تنظمها «الفاو» بصفة دورية، وكان آخرها في مايو 2012، بمقر منظمة الفاو بروما في إيطاليا، وتهدف تلك المؤتمرات إلى التركيز على العلاقة بين الزراعة والمياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

كما ستتم الاستفادة من نتائج وتوصيات المؤتمر المشار إليه في دعم مبادرة «ندرة المياه الإقليمية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» والتي تهدف إلى دعم البلدان الأعضاء لتحديد وتنسيق السياسات وأفضل الممارسات الخاصة باستدامة المياه بما يعمل على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.