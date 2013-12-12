“اناكتس السويس” تحتفل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بدار الصفا

قام أعضاء طلاب اناكتس بجامعة السويس بزياره دار الصفاء لذوى الاحتياجات الخاصه بمنقطة التوفيقة صباح اليوم للاحتفال مع الاطفال ضمن فاعليات اليوم العالمى لذوى الحالات الخاصه .

> واشار بيان صادر من طلاب انكتس أن مسئولو الدار قاموا بإصطحاب أعضاء اناكتس وزياره الدار والتعرف علي الحالات الطلاب مصابة المختلف ودور الدار التنموي فى رعاية ذوى الأحتياجات بجميع الأعمار العمرية .

وأختتم أعضاء اناكتس الزيارة باقامة احتفال مع الاطفالوعمل بعض الفقرات الترفهيه من بينها مسرح للعرائس واقامت فقرة غناية احياها المطرب عمرو كمال .

يذكر أن انكتس هى منظمه عالميه غير هادفه للربح تهدف دعم الطلاب وتنميه مهارتهم عن طريق تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع ، حيث حصد انكتس سويس على سبع جوائز في مسابقة إناكتس علي مستوى جامعات مصر والمؤهلة لمسابقة علي مستوي العالم .