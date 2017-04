الجزء الثاني من The Hobbit في الصالات العربية

ثلاثة أفلام بارزة تم إطلاقها في الصالات العربية هذا الأسبوع. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

The Hobbit: The Desolation of Smaug

يعود المخرج Peter Jackson مع الجزء الثاني من فيلم The Hobbit الذي يحمل عنوان The Desolation of Smaug ويشارك في بطولته Ian McKellen و Martin Freeman و Richard Armitage إضافة الى مجموعة كبيرة من الممثلين. ولمن شعر بأن الجزء الأول من هذه السلسلة An Unexpected Journey كان بطيئاً الى حد ما، فإن الجزء الجديد The Desolation of Smaug سينال إعجابه لأنه مليء بالحركة والتشويق والمغامرات وهو ممتع للمشاهدة. أما النجم في هذا الجزء فهو التنين Smaug الحامي لكنز الأقزام والذي سيواجهه هؤلاء بمساعدة Bilbo Baggins.

The Hobbit: The Desolation of Smaug يعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق وقطر وسلطنة عمان والأردن ولبنان.

Tarzan

Tarzan هي شخصية خيالية ابتكرها الكاتب Edgar Rice Burroughs عام 1912 في روايته Tarzan of the Apes. اليوم وبعد مرور 101 عاماً على صدور هذه القصة قرر المخرج الألماني Reinhard Klooss إعادتها الى الشاشة الكبيرة في فيلم كرتوني عنوانه Tarzan. بعد حادث أدّى الى مقتل والده John Greystoke رئيس شركة Greystoke Energies، ضاع Tarzan في أدغال أفريقيا. ولكن لحسن حظه وجدته واحتضنته غوريلا تدعى Kala حتى اليوم الذي أصبح فيه رجلاً قوياً. لقاؤه بالشابة Jane ووالدها كان مهماً بالنسبة له حيث علم بأنه بشري وحزن جداً عند رحيلهما وقرر العيش بمفرده، لتعود هذه الأخيرة بعد خمس سنوات مع رجل شرير يدعى William Clayton إستولى على شركة Greystoke Energies في محاولة للعثور على النيزك الذي وجده والد Tarzan وأدّى الى مقتله. أمام هذا الواقع سيتحرك Tarzan بمساعدة Jane للمواجهة بالرغم من الخطر الذي يشكّله William ومجموعته إضافة لخطر الأدغال وحيواناتها المفترسة.

Tarzan يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

Homefront

فيلم من نوع الـ Action من بطولة Jason Statham و James Franco تولّى إخراجه Gary Fleder وكتب السيناريو الخاص فيه Sylvester Stallone. منذ أن كان عميلاً في شعبة مكافحة المخدرات و Phil Broker يحلم بحياة هادئة برفقة ابنته البالغة من العمر عشر سنوات. اليوم تحقق حلم هذا الأخير ولكن بعد عملية ضخمة أوقعت بعض مهربي المخدرات في قبضة الشرطة، أصبح لديه العديد من الأعداء المستعدين للثأر منه. بعدها يتقرّب Phil من امرأة تدعى Cassie، ليكتشف بأن شقيقها Morgan مروّج مخدرات ومستعد أن يكشف مكان وجوده لأعدائه ...

Homefront يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر والأردن ولبنان.