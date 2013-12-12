وزير الاستثمار السودانى: نستهدف جذب 3 مليارات دولار فى 2014

أكد وزير الاستثمار السودانى، مصطفى عثمان، اليوم الخميس، أن السودان يستهدف جذب ثلاثة مليارات دولار استثمارات أجنبية فى ميزانية 2014، موضحاً أن بلاده تسعى لأن يكون القطاع الزراعى المقصد الأول للاستثمارات الجديدة.

وأضاف عثمان، على هامش الملتقى العربى للاستثمار، أن "السودان يسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية ثلاثة مليارات دولار خلال موازنة 2014 التى تبدأ فى يناير المقبل.

وأكد أننا سنركز على القطاع الزراعى فى 2014، بحيث إذا لم يكن الأول فى جذب الاستثمار فقطعا سيحقق تقدما كبيرا.

وأضاف أن القطاع الزراعى استحوذ على 15 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية فى 2013. وقال إن الاستثمار الأجنبى فى 2013 يبلغ أكثر من مليارى دولار مقارنة مع 1.6 مليار دولار فى 2012 ومع 3.4 مليار دولار فى 2010، وهو أعلى مستوى فى 13 عاما.