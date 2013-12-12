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بلومبرج: ارتفاع إنتاج أمريكا من النفط إلى أعلى مستوى منذ 25 عاما

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بلومبرج: ارتفاع إنتاج أمريكا من النفط إلى أعلى مستوى منذ 25 عاما بلومبرج: ارتفاع إنتاج أمريكا من النفط إلى أعلى مستوى منذ 25 عاما

رصدت تقارير اقتصادية، أمس الأربعاء، ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى أعلى مستوى له منذ 25 عاما، بفضل زيادة عمليات استخراج النفط من الصخور الزيتية فى ولايات، مثل تكساس ونورث داكوتا، وهو ما أدى إلى تراجع الحاجة إلى استيراد النفط الخام واقتراب الولايات المتحدة من درجة الاكتفاء الذاتى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، عن تقرير إدارة معلومات الطاقة، القول إن إنتاج الولايات المتحدة وصل فى نهاية الأسبوع المنتهى يوم 6 ديسمبر الماضى إلى 075ر8 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 64 ألف برميل يوميا، بما يعادل 8ر0% من إجمالى الإنتاج، فى الوقت نفسه فإن الإنتاج وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1988.

وقال ستيفن شورك، رئيس مجموعة شورك جروب لاستشارات الطاقة، إن نمو إنتاج النفط من الصخور فى الولايات المتحدة تم بسرعة مدهشة.

يذكر أن إنتاج النفط الأمريكى زاد خلال العام الحالى بنسبة 18% تقريبا، وهو أسرع معدل للنمو، مما ساهم فى زيادة صادرات الوقود وتراجع الاعتماد على الاستيراد.

ووفقا للتقديرات ستصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم بحلول 2015، أى قبل خمس سنوات عن التقديرات التى أعلنتها وكالة الطاقة الدولية فى باريس العام الماضى.

ووفقا لتقديرات الوكالة، فإن النفط والوقود المستورد سينخفض إلى 28% من إجمالى الاستهلاك المحلى للولايات المتحدة العام المقبل، وهى أقل نسبة منذ 1985، وكانت نسبة النفط المستورد قد وصلت إلى أعلى مستوى لها فى 2005 وقدرها 60% من إجمالى الاستهلاك.

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