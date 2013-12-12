وزير التجارة:مبادرة لترويج للصادرات الزراعية بتمويل 54.5مليون جنيه

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع التصنيع الزراعى يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية والواعدة فى الاقتصاد المصرى، حيث يساهم بأكثر من 18% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ استثماراته 60 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتوسيع نطاق صادرات هذا القطاع، مما يزيد من فرص الاستثمار الزراعى وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لأول اجتماع للجنة التسيير الخاصة بـ"مبادرة التجارة الخضراء"، والتى يتم تنفيذها فى إطار الاتفاق الثنائى لبرنامج مبادلة الديون بين الحكومتين المصرية والإيطالية، وبتمويل قدره 54.9 مليون جنيه، بمشاركة هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو "ووزارات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والتعاون الدولى، بالإضافة إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

حضر اللقاء اليوم موريزيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة وجيوفانا سيلجى ممثلة هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة (اليونيدو ).

وقال الوزير، إن المشروع يدعم التبادل التجارى فى السلع الزراعية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى عبر إيطاليا، ويضمن الارتقاء بالمعدلات الإنتاجية وتحسين مستوى مطابقة المنتجات الزراعية المصرية للمعايير الأوروبية، مشيراً إلى أن المبادرة تنطوى على أربعة محاور رئيسية، تتضمن إنشاء نظام وطنى للجودة وتعزيز تكامل الخدمات اللوجستية وخدمات النقل وتعبئة الموارد المالية فى قطاع التصنيع الزراعى، فضلاً عن تحسن مستوى نفاذ السلع الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية.

وأضاف الوزير، أن المبادرة تساعد مصر على اتباع القوانين الحديثة لسلامة الغذاء وتطبيق النظم الفعالة لمراقبة الجودة، مشيراً إلى أنها ستسهم فى زيادة صادرات السلع الزراعية المصرية لتصل للمعدلات العالمية.

وأضاف عبد النور، أن المبادة تستهدف أيضاً زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الطازجة، وزيادة نفاذها لأسواق الاتحاد الأوروبى من خلال بناء القدرات على المستوى المؤسسى والتعاون بين القطاع الخاص فى كل من مصر وإيطاليا، مشيراً إلى أن المبادرة تنطوى على نقل الخبرات والمساعدات الفنية والتكنولوجيا الإيطالية للزراعة فى مصر.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة فى مصر يعمل به أكثر من 8 آلاف مصنع بعمالة تصل إلى 6 ملايين عامل، مشيراً إلى أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت 3.7 مليار جنيه هذا العام.

وأكد الوزير على أهمية التكامل الزراعى الصناعى بين دول شمال وجنوب بالمتوسط، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الأوروبية فى هذا الصدد وزيادة معدلات اعتماد أسواق الدول الأوروبية على منتجات دول جنوب المتوسط من السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولى أهمية كبيرة لهذا المشروع وستقدم كافة أشكال الدعم لإنجاحه بهدف الارتقاء بنوعية وتنافسية السلع الزراعية المصرية وزيادة معدلات صادراتها.

وأضاف عبد النور أن المبادرة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة للسوق الإيطالية وأسواق الاتحاد الأوروبى، من خلال تحسين إنتاج الحاصلات البستانية وتقوية البنية التحتية لوسائل النقل فى الداخل والخارج، ودعم نفاذ السلع الزراعية المصرية لصغار المنتجين للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن 8 محاصيل زراعية، هى "الفراولة والعنب والفول والخرشوف والخس والطماطم والفلفل الأسود والشمام".

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