تنظيم الاتصالات: الاتفاق على 5نقاط عالقة من أصل 6بشأن الرخصة الموحدة



> أكد المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه تم التوصل لاتفاق بشأن 5 نقاط عالقة من ضمن 6 موضوعات، كانت تقف عائقا فى طريق إصدار الرخصة الموحدة، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من جميع الموضوعات المعلقة سيتم عرض ملف الرخصة على مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدارها.

وأضاف "العلايلى"، خلال فعاليات اليوم الرابع والأخير لمعرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2013، أن السوق المصرية بها فرصة لكى يتضاعف خلال 7 إلى 10 سنوات، بشرط وجود الآليات التى تسمح بخلق بنية أساسية.

وأكد أن الجهاز ينظر إلى الآليات التى يمكن وضعها لخلق فرص للاستثمار لتقديم خدمات مضافة تزيد من الدخل وتسهل حياة المواطن، ولدى الجهاز رؤية عن شكل السوق كيف ستكون خلال السنوات السبع المقبلة.

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى مستقبل استخدام التكنولوجيا، التى بدأت تتجه نحو البيانات فى ظل وجود ضمور ملحوظ فى خدمات الصوت، مؤكدًا أن نقل البيانات يحتاج إلى سعات عالية، ويجب النظر إلى الآليات المتاحة حتى يمكن للمشغلين إقامة بنى تحتية قوية مبنية عل كابلات "الفايبر".

وشدد "العلايلى" على ضرورة وجود قواعد تنظيمية كى تعطى للمستثمر والمشغل رؤية واضحة بالنسبة لثبات القواعد والقوانين، لذا فنحن لدينا اتجاه محدد لتعديل قوانين الاتصالات، كما نبحث إطارا تنظيميا لموقف برامج خدمات الاتصالات عن طريق الإنترنت على الهاتف المحمول.

وفيما يخص الأزمة الحالية الخاصة بإحالة شركات المحمول للنيابة، على خلفية قرار جهاز حماية المنافسة، قال العلايلى، "نعمل على أن يكون اختصاص الجهاز واضحا للجميع دون لبس، وهناك اجتماعات مطلع الأسبوع القادم لحل هذه المشكلة، التى لن يؤدى استمرارها إلا لنتائج سلبية".

وأشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد طرح المرحلة الاسترشادية لمشروع البرودباند بتكلفة من 300 إلى 350 مليون جنيه، المرحلة الأولى من مشروع البرودباند 17 مليارا على 3 سنوات، مؤكدًا أن المنافسة فى هذا المشروع أمر هام جدًا، ودخول أكثر من مشغل فى المرحلة الاسترشادية أمر ضرورى، إلى أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.