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"بوتين" يعلن حملة ضد الشركات الروسية المسجلة فى الخارج

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"بوتين" يعلن حملة ضد الشركات الروسية المسجلة فى الخارج "بوتين" يعلن حملة ضد الشركات الروسية المسجلة فى الخارج

موسكو (أ. ب)

أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، مجموعة من المبادرات لتضييق الخناق على الشركات الروسية التى تسجل نفسها وتدفع الضرائب تحت مظلة سلطات قضائية خارجية.

وكانت قبرص ولكسمبورج وهولندا، لسنوات عديدة، وجهات مفضلة لآلاف الشركات الروسية، بدءا من الكيانات الصغيرة إلى عمالقة الصناعة، والتى تسعى إلى العمل فى ظل ممارسات قانونية وضريبية أكثر قابلية للتنبؤ.

وقال بوتين، فى كلمة للأمة اليوم، الخميس، إن الشركات المسجلة فى الخارج، والتى تعمل داخل روسيا ويستفاد من أعمالها مواطنون روس ستكون ملزمة من الآن بدفع الضرائب فى روسيا، ولن يسمح للشركات الروسية المسجلة فى ولايات قضائية خارجية أن تتقدم للعطاءات الحكومية، بحسب بوتين.

يذكر أن العطاءات الحكومية كانت مصدرا رئيسيا للدخل لكثير من الشركات الروسية.

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