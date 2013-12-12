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"بحوث صحة الحيوان" بالوادى الجديد يشارك فى مؤتمر عن ملوثات البيئة

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"بحوث صحة الحيوان" بالوادى الجديد يشارك فى مؤتمر عن ملوثات البيئة "بحوث صحة الحيوان" بالوادى الجديد يشارك فى مؤتمر عن ملوثات البيئة

قالت الدكتورة سميرة محمد أحمد مدير معهد بحوث صحة الحيوان بمركز الداخلة، إن فروع المعهد بالوادى الجديد شاركت فى المؤتمر الذى عقدته كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط لمناقشة أحدث ما تم طرحه من أبحاث متخصصة فى مجال صحة الحيوان وأمراض الماشية وملوثات البيئة والذى عقد بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر على مدار 3 أيام، حيث شارك فرعا المعهد بالداخلة والخارجة بأبحاث علمية نالت تقدير واستحسان المشاركين فى المؤتمر العلمى.

وأضافت مدير فرع المعهد أنها تقدمت بأبحاث علمية متخصصة ومعها الدكتور مصطفى صالح مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالخارجة، فى المؤتمر العلمى والتى استعرضت أهم الأمراض البيئية التى تصيب الثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية وكيفية الوقاية منها وعلاجها، وذلك فى إطار نشاط فروعى المعهد للحفاظ على الثروة الحيوانية وسلامتها من الأمراض والأوبئة التى تهددها.
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