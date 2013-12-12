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"تموين الإسكندرية" تشن حملات لضبط الدقيق والسولار المدعم

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"تموين الإسكندرية" تشن حملات لضبط الدقيق والسولار المدعم "تموين الإسكندرية" تشن حملات لضبط الدقيق والسولار المدعم

تنفيذا لتعليمات هشام كامل وكيل وزارة ، تم توجيه حملة رقابة لإعادة تلقيم عدد 300 شيكارة دقيق بلدى مدعمة، لإعادة طحنها نظرا لعدم الجودة، وإعادة إنتاجها طبقا للمواصفات بمطحن السويحى بحى غرب.

كما تم ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد 29 جركن زيت طعام × 18 كجم، وعدد 6 براميل × 50 كجم زيت طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، حيث تم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة بشأنها بمطقة العامرية.

وتم ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد 2 تنك بلاستيك بإجمالى 1800 لتر سولار، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات لحين صدور قرار النيابة بمنطقة العامرية.

كما تم ضبط ثلاجة جالينا للمجمدات الغذاية، وبها 50 كرتونة × 10 كجم مجمدات للغش التجارى لوجود تاريخان للصلاحية بها بمنطقة العامرية.

وكذلك تم ضبط عبوات حلاوة 1 كجم، وعبوات حلاوة نصف كجم، وعبوات فيجيتار 1 كجم مجهولة المصدر، وغير مدون عليها بيانات، وبدون تاريخ صلاحية، وتحرر لها المحضر اللازم لعرضها على النيابة المختصة لاستصدار القرار بشأنها ، وذلك بمنطقة العجمى الهانوفيل.

كما تم تحرير عدد 6 تقارير نقص وزن لمخابز منطقتى العجمى، وتحرر 2 تقرير ضد مخبزين بالعجمى لتصرفهم فى عدد 8 شكاير50 كجم دقيق مدعم، وضبط مخبز أفرنجى، وآخر حر سياحى، وذلك لمزاولتهما النشاط بدون تراخيص وتحرر لهما المحاضر اللازمة.
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مصر 365

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