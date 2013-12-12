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بالصور.. الجيش يوزع 2000 كرتونة مواد غذائية على أهالى دمنهور

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قامت قوات المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية اليوم بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، بتوزيع عدد 2000 كرتونة مواد غذائية، مهداة من القوات المسلحة للأسر الأولى بالرعاية بقرى الشوكة والبساتين وتوابعهما بناحية مركز دمنهور، وكذلك منطقة عزبة سعد وجزيرة البط بمدينة دمنهور، تحت رعاية اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك بالرغم من سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وقام كل من العميد رضا طنطاوى والرائد محمد أبو الجلاجل، مندوبَى عن قائد المنطقة الشمالية، بتوزيعها على منازل الفلاحين ومحدودى الدخل والمناطق الأكثر فقرا.

وقد استقبل الأهالى رجال القوات المسلحة بالهتافات المؤيدة للقوات المسلحة وللفريق أول عبد الفتاح السيسى، وتم توزيع المواد الغذائية المهداة من القوات المسلحة، وسط مطالبات من الأهالى للفريق السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية والخروج بمصر من الأزمة الحالية.

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