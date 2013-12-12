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منح 405 مهندسين بـ"حماية الأراضى" بالمحافظات ضبطية قضائية لوقف التعديات

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منح 405 مهندسين بـ"حماية الأراضى" بالمحافظات ضبطية قضائية لوقف التعديات منح 405 مهندسين بـ"حماية الأراضى" بالمحافظات ضبطية قضائية لوقف التعديات

أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارًا وزاريًا برقم 9950 لسنة 2013، بمنح 405 من مهندسى حماية الأراضى بقطاعات الوزارة صفة مأمورى الضبط القضائى للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون بخصوص التعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بناء على طلب كانت قد تقدمت به وزارة الزراعة بالموافقة على استصدار قرار وزارى بمنح مهندسى حماية الأراضى صفة مأمورى الضبط القضائى للجرائم التى تقع بالتعدى على الأراضى الزراعية.

وصرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأرضى، بأنه بذلك تم منح 401 من مهندسى حماية الأراضى بالمحافظات المختلفة صفة الضبطية القضائية - كل فى دائرة اختصاصه، بالإضافة إلى 4 من قيادات الوزارة عن اللجنة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة.

وأشار إلى أنه أصبح لمهندسى حماية الأراضى بعد صدور هذا القرار سلطة مأمورى الضبط القضائى، وحق فى ضبط الآلات والتحفظ عليها وأدوات البناء، وسؤال المتهم وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة مباشرة، وذلك اختصاراً للوقت حيث كانت تتفاقم المخالفة نظراً لبطء الإجراءات.

وأكد أبو حديد، أن ذلك يأتى تأكيداً لدور الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها واجباً قومياً يشارك فيه الجميع لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، والحفاظ على تصنيف كبلد زراعى فى المقام الأول.

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مصر 365

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