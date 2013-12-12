"المرشدين السياحيين" بأسوان تطرح رؤية لمشاركة أسوان ببورصة برلين

طرح اليوم عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين بأسوان، رؤية وتصور نقابة المرشدين السياحيين لمشاركة متميزة لأسوان ببورصة برلين فى مارس القادم الذى يعتبر من أكبر البورصات السياحية فى العالم، والتى تحدد حركة السياحة الدولية لمختلف المقاصد السياحية الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء نقابة المرشدين مع محافظ أسوان، حيث أشار نقيب المرشدين السياحيين بأسوان إلى ضرورة أعداد منشورات وبسترات وصور وبورشرات وخريطة وقاعدة بيانات حديثة تشمل كافة المعلومات عن أسوان سواء الأنماط أو المقومات السياحية أو البنية الأساسية والفندقية، بجانب الأسواق السياحية، علاوة على ضرورة مشاركة إحدى فرق الفنون الشعبية أو بعض الفنانين أو المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية لأن ذلك يعتبر من أهم عوامل الجذب لمنظمى رحلات السياحة العالمية، كما عرض عبد الناصر صابر مقترحات نقابة المرشدين السياحيين بأسوان لأحداث تنمية سياحية خلال الفترة القادمة منها تنظيم حزمة من المهرجانات والمؤتمرات على المستوى الأفريقى والعربى مثل مهرجانات للموسيقى والأفلام والمسرح والعمارة والخزف الأفريقى وأيضا الشعر والقصة العربية، بالإضافة إلى تنظيم بعض المهرجانات المحلية فى مجالات الأفلام القصيرة والكرتون والإنشاد الدينى والأدب والغناء الشعبى مع تنظيم مهرجان للفنون القبطية.