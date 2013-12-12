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"الجبالى": عقيدة "النور" ليست خارج الإطار الوطني بعكس الإخوان

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"الجبالى": عقيدة "النور" ليست خارج الإطار الوطني بعكس الإخوان "الجبالى": عقيدة "النور" ليست خارج الإطار الوطني بعكس الإخوان

كتب : فاطمة النشابي الخميس 12-12-2013 12:50

قالت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن حزب "النور" والجناح السلفي الممثل له قد يكون متشدد دينيًا، ولكن ليس له امتداد خارج الوطن أو خارج العقيدة الوطنية مثل تنظيم الإخوان، كما أنه لا يوجد له تنظيم دولي أو مرشد في الخارج يصدر له الأوامر.

وأضافت الجبالي، في حوارها لبرنامج "الواقع المصري"، الذي يقدمه الدكتور عبدالله المغازي، على شاشة " البلد"، إن التشدد الديني لا يعكس اللاوطنية، ويمكن معالجته بالحوار، والمرجعية الدينية الواحدة، وتبني أراء أكثر وسطية واعتدالًا.

وأشارت المستشارة، إلى أن موقف "النور" أثناء ثورة 30 يونيو، والمرحلة الماضية، عكس نضجه الوطني من خلال بياناته، لافتةً إلى أن الدكتور ياسر برهامين نائب رئيس الدعوة الشسلفية، أصدر بيانًا مؤكدًا فيه أن حكم الإخوان لم يعبر عن صحيح الإسلام.

وشددت الجبالي، على ضرورة أن يجرى حوار مع قادة حزب "النور" حول ضرورة احترام النشيد الوطني أو القسم.

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