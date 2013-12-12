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صحفيون يمهلون "الأعلى للصحافة" أسبوعا لإجراء التغييرات الصحفية

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صحفيون يمهلون "الأعلى للصحافة" أسبوعا لإجراء التغييرات الصحفية صحفيون يمهلون "الأعلى للصحافة" أسبوعا لإجراء التغييرات الصحفية

كتب : محمد سليمان الخميس 12-12-2013 12:59

أمهل عدد من صحفيي المؤسسات الصحفية القومية، المجلس الأعلى للصحافة، برئاسة جلال عارف، حتى نهاية الأسبوع الحالي؛ لإجراء التغييرات الصحفية لرؤساء مجالس الإدارات والتحرير، مهددين بالاعتصام والإضراب عن الطعام، مع رفع دعوى قضائية ضد المجلس حال استمرار تأخره.

وأكد الصحفيون المحتجون، في بيان لهم، أن خطواتهم التصعيدية ستبدأ نهاية الأسبوع، حال استمرار تجاهل المجلس لمطالبهم، مشيرين إلى أنهم سيعتصمون داخل مقر نقابة الصحفيين، وسيضربون عن الطعام لحين الاستجابة لمطالبهم.

ولفتوا إلى أنهم سيتقدمون بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة؛ للمطالبة بإقالة المجلس الأعلى للصحافة، لعدم قيامه بدوره، فضلًا عن إرسال خطابات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ونقابة الصحفيين، وأعضاء المجلس الأعلى للصحافة؛ للتعبير عن موقفهم، وضعف إرادة الأعلى للصحافة على إنجاز المهام الموكله، على حد قولهم.

وقال عماد جاد، عضو الجمعية العمومية لجريدة "الأهرام"، إن المجلس الأعلى للصحافة فقد هيبته ومكانته بين جموع الصحفيين، نتيجة تراخيه المتعمد عن إجراء حركة التغييرات الصحفية، ما أدى لحالة من التقاعس والضعف المهني داخل المؤسسات الصحفية، واستمرار الإضطراب المالي والإداري، وقيام القيادات بها من المحسوبين على جماعة الإخوان بإضاعة مكانتها الصحفية بين الرأى العام ومواردها، لشعورهم بعحز المجلس الأعلى للصحافة عن اتخاذ أي موقف إيجابى.

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