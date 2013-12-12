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محافظ القاهرة يدشن حملة لإزالة العبارات المسيئة وأخرى لتتبع المخالفات العقارية

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محافظ القاهرة يدشن حملة لإزالة العبارات المسيئة وأخرى لتتبع المخالفات العقارية محافظ القاهرة يدشن حملة لإزالة العبارات المسيئة وأخرى لتتبع المخالفات العقارية

كتب : فاطمة النشابي الخميس 12-12-2013 13:34

أكد جلال السعيد، محافظ القاهرة أن هناك آلاف من المواطنين المصريين يعشيون في مساكن غير آمنة بالمحافظة تتعرض حياتهم للخطريوميًا، مضيفًا أن المحافظة تحاول إيجاد حلولًا لهذه المشاكل، حتي ينعم المواطنين بحياة كريمة، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة ألا تبخل على المواطنين بالمساكن التي تليق بهم.

وأضاف السعيد، خلال حواره لبرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدي البلد"، أن تم تجهيز حملة لإزالة الشوائب والعبارات المسيئة المكتوبة على جدران الحوائط في كل شوارع المحافظة؛ حتي لا يثير هذا الكلام غضب المواطنين، ورفع التشوه الذي طرأ على شوارع المحافظة، مشيرًا إلى أنه يتابع مخالفات المباني التي تبني بدون ترخيص.

وأشار المحافظ، إلى أنهم سيقومون خلال الفترة المقبلة بعمليات هدم لبعض المباني المخالفة في المحافظة، موضحًا أن هناك بعض العاملين في الأحياء يعارضون أنفسهم إلى المخاطر من قبل أصحاب العقارات المخالفة وأحيانًا يطلق عليهم الرصاص.

وطالب السعيد، من المواطنين، أن يكونون حريصون عندما يتقدموا لشراء الشقق؛ لأن هناك الكثير من المخالفات من أصحاب العقارات، مؤكدًا أنه سيكون هناك قرارات خاضعة لكل من يخالف القانون في البناء، وهناك أيضًا الكثير من المقاهي والكوفي شوب في عدد من الأماكن في المحافظة مخالفين.

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