سفير أذربيجان بالقاهرة: حيدر علييف أولى اهتماما خاصا ببناء الروابط مع العرب

كتب : أ ش أ الخميس 12-12-2013 14:07

أكد سفير أذربيجان لدى مصر، شاهين عبداللايف، أن الرئيس الأذربيجاني الراحل حيدر علييف أولى اهتمامًا خاصًا في مجال السياسة الخارجية لإعادة بناء الروابط التاريخية لأذربيجان مع العالم العربي والإسلامي.

وقال عبداللايف، في بيان وزّعته سفارة أذربيجان بالقاهرة اليوم بمناسبة ذكرى رحيل الرئيس الأذربيجاني حيدر علييف "إن أولويات السياسة الخارجية لأذربيجان خلال السنوات الأخيرة إقامة العلاقات الوثيقة مع العالم الإسلامي والدول العربية التي تعتبر أذربيجان نفسها جزءًا منه ومن العالم الإسلامي، كما تربطهم القواسم المشتركة، ويجمعهما تاريخ وثقافة ودين".

وأكد أن موقف حكومة أذربيجان بالنسبة لمشكلات الشرق الأوسط ثابت لا يتغير، وخاصة دعمها للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الدول العربية بدورها تقوم بدعم قضية أذربيجان في النزاع مع أرمينيا، مشيرًا إلى أن زيارة حيدر علييف لمصر في مايو عام 1994 تعد تطورًا هائلاً على الطريق نحو إحياء روابط الصداقة التقليدية بين البلدين.

وأضاف عبداللايف أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، التي تم تنفيذها تحت قيادة الزعيم القومي حيدر علييف لعبت دورًا حيويًا في النهضة والتقدم، حيث شرعت أذربيجان عام 1994 في توقيع "عقد القرن" مع شركات النفط متعددة الجنسية، والهادف إلى تطوير حقول النفط البحرية في القطاع الأذربيجاني من بحر قزوين.

وأوضح أن منتزه الصداقة المصرية الأذربيجانية، الذى افتتح في 7 فبراير 2008 بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحيث ينتصب تمثال للزعيم حيدر علييف بجوار شارع باسمه، يعد رمزا لروابط الصداقة التقليدية التي جمعت شعبي أذربيجان ومصر، معتبرا أن رحيل علييف في 12 ديسمبر عام 2003 يمثل إحدي أشد اللحظات حزنا في تاريخ أذربيجان.