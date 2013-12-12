تحالف الإخوان المنشقين يعلن حله نهائيا ومقاطعة الاستفتاء على الدستور

"عمارة": نرفض الحكومة الحالية.. ونعلن دعمنا للفريق السيسي والمؤسسة العسكرية

كتب : محمد شنح منذ 51 دقيقة

قرر تحالف شباب الإخوان المنشقين حله نهائيا، كم قرر مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة في أي عملية انتخابية أو سياسية.

وقال عمرو عمارة، منسق تحالف شباب الإخوان المنشقين، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن "التحالف تم حله، ولن يشارك أعضاؤه في الاستفتاء على الدستور، كما نعلن رفضنا للحكومة الحالية".

وأضاف "عمارة" أن أعضاء التحالف يعلنون دعمهم للفريق أول عبدالفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية، إلا أنهم يرفضون الحكومة الحالية، التي تمثل الإقصاء السياسي.

وأوضح أن هذا القرار يأتي بعد رفض مؤسسة الرئاسة مقابلتهم أو التشاور معهم في بعض الأمور التي تتعلق بخارطة الطريق الحالية ومستقبل البلاد.