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تعرف على مباريات افتتاح الدوري الممتاز

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تعرف على مباريات افتتاح الدوري الممتاز تعرف على مباريات افتتاح الدوري الممتاز

أقيمت قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم يوم الخميس وأسفرت عن المواجهات التالية بالجولة الأولى، ويعرضها FilGoal.com.

ومن المنتظر أن ينطلق الدوري 26 ديسمبر الجاري.

الجولة الأولى:

المجموعة الأولى

الاتحاد السكندري يواجه الرجاء خارج ملعبه في مرسى مطروح.

الأهلي يخوض أول مباراة خارج ملعبه أمام الإنتاج الحربي.

إنبي يستضيف المقاولون العرب.

المقاصة يستضيف الجونة.

سموحة لن يشارك في أول أسبوع (راحة)

المجموعة الثانية

الزمالك يصطدم بالمصري في الجولة الأولى بالقاهرة.

المنيا يواجه حرس الحدود على ملعبه

القناة يصطدم بالإسماعيلي في الإسماعيلية

بتروجيت × طلائع الجيش

اتحاد الشرطة × دجلة

تليفونات بني سويف لن يشارك (راحة)

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