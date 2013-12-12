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الدور الأول في الدوري الممتاز بدون جمهور

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الدور الأول في الدوري الممتاز بدون جمهور الدور الأول في الدوري الممتاز بدون جمهور

قرر اتحاد الكرة المصري إقامة مباريات الدور الأول كاملا بدون جمهور، وذلك خلال مراسم إجراء قرعة الدوري الممتاز يوم الخميس بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وقال كمال درويش رئيس نادي الزمالك ولجنة الأندية في كلمته الافتتاحية: "اتفقنا مع الأمن على إقامة المباريات بدون جمهور في الدور الاول كاملا".

وأضاف" سيكون هناك قانونا رادعا لأعمال الشغب تطول كل المنظومة من جمهور ولاعبين وأندية".

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في المجموعة الثانية، إذ يصطدم الزمالك بالمصري في الجولة الأولى في القاهرة.

ولم تستكمل مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي بسبب الأحداث المشتعلة في العاصمة أثناء سير المسابقة.

ومن المنتظر أن ينطلق الدوري 26 ديسمبر الجاري.

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