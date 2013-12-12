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غانا تشكر مصر

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غانا تشكر مصر غانا تشكر مصر

وجهت سفارة غانا خطاب شكر موجها إلى اتحاد الكرة المصري للثناء حول حسن الاستقبال والاستضافة لبعثة النجوم السوداء في القاهرة وذلك خلال مواجهة المنتخبين بإياب الجولة الحاسمة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وعلم FilGoal.com أن السفارة الغانية وجهت الشكر لمسؤولي الكرة المصرية والجمهور بسبب حسن الاستضافة.

وكانت تخوفات غانية من إقامة مباراة غانا ومصر في القاهرة بسبب الظروف الأمنية، إلا أن الفيفا حسم الأمر في النهاية.

وفشلت في التأهل لكأس العالم مرة أخرى، بعد الخسارة بنتيجة 7-3 بمجموع اللقائين.

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