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وقفة احتجاجية لطلاب الماجستير بجامعة المنوفية اعتراضا على النتيجة

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وقفة احتجاجية لطلاب الماجستير بجامعة المنوفية اعتراضا على النتيجة وقفة احتجاجية لطلاب الماجستير بجامعة المنوفية اعتراضا على النتيجة

جامعة المنوفية

نظم العشرات من طلاب تمهيدى الماجستير بكلية التجارة جامعة المنوفية وقفة إحتجاجية داخل الكلية اعتراضا على نتائج الامتحانات ونسبة النجاح الخاصة بهم التى لم تتعدى ال12%.

وأكد الطلاب انهم فؤجئوا بان 12 طالب فقط هم من نجحوا من إجمالى 250 طالب وكان يجب على الطلاب جميعا التظلم وحينما توجهنا الى أساتذة المادة اكدوا لنا انه لا يوجد لديهم اعادة تصحيح او تظلمات وهو ما يخالف اللائحة .

وأشاروا إلى أنهم جميعا رسبوا فى مادة الاحصاء رغم انها سهله للغاية وسبق دراستها فى البكالوريوس قائلين “معانا معيدين فى جامعات اخرى رسبوا فيها وهو شئ لا يعقل وفية تزمت وأمر غير عقلانى”.

وأكد الطلاب على لسان أحد الاساتذة ، رفضوا ذكر اسمه،  انه لم يرسب أحد فى المادة الخاصة به على الررغم من رسوب 30 طالب فى مادتة وقائلا لنا ” فى لعب فى الكنترول” مطالبين بشكف الحقائق ورفع الظلم عنهم .

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