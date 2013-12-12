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رفض قبول “دم” نائبة يهودية من أصل إثيوبي بإسرائيل يثير خلافات عنصرية

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رفض قبول “دم” نائبة يهودية من أصل إثيوبي بإسرائيل يثير خلافات عنصرية رفض قبول “دم” نائبة يهودية من أصل إثيوبي بإسرائيل يثير خلافات عنصرية

أرشيفية – نجمة دوواد الحمراء

أثار رفض المنظمة الخيرية الإسرائيلية ” نجمة داوود الحمراء” قبول تبرع النائب السوداء من أصل إثيوبي بنينا تامانو- شاتا موجة من الانتقادات للعنصرية في إسرائيل. النائب التي أرادت التبرع بالدم في حملة نظمتها الهيئة الإسرائيلية داخل البرلمان الإسرائيلي فوجئت بمسؤولة من المنظمة تؤكد لها أن “تعليمات وزارة الصحة ترفض قبول دم شخص من أصل يهودي إثيوبي”. وأعاد المشهد المصور بكاميرا طرح مشكلة رفض السلطات الصحية الإسرائيلية قبول دم اليهود من أصل إثيوبي غير الذين ولدوا في اسرائيل مخافة نشر أمراض معدية كالإيدز. وعبّرت النائب عن غضبها في حديث مع القناة العاشرة الإسرائلية واعتبرت الحادث “إساءة لجماعة بأسرها بسبب لون البشرة”، وأضافت أنه لم يتغيّر شيء منذ 16 عاما حين نظمت تظاهرة كبيرة لليهود الإثيوبيين إثر كشف وسائل الإعلام عن تخلّص وزارة الصحة من الدم الذي تتبرع به هذه الطائفة. بدوره عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “إعجابه” بالنائب المنتمية لحزب “يش عتيد” الوسطي ووعد بالنظر في التعليمات التي تسببت في هذا الحادث. يذكر أن أكثر من 120 ألف يهودي إثيوبي يعيشون في إسرائيل بينهم 80 ألفا ولدوا في إفريقيا ويعانون من التمييز في إسرائيل.

المصدر : روسيا اليوم

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