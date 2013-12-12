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عاطلان يعترفان أمام مباحث الأحداث بالاعتداء الجنسي على 5 أطفال تحت تهديد السلاح

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عاطلان يعترفان أمام مباحث الأحداث بالاعتداء الجنسي على 5 أطفال تحت تهديد السلاح عاطلان يعترفان أمام مباحث الأحداث بالاعتداء الجنسي على 5 أطفال تحت تهديد السلاح

القبض – أرشيفية

اعترف عاطليين بعد ان تمكنت مباحث الاحداث أمس من القاء القبض عليهما، بإنهما يقوماتن بهتك عرض 5 اطفال تحت تهديد السلاح، وقيامهما بالدفع بهما فى الصباح للعمل كمتسولين.

وتعود احداث الواقعة الى عندما تلقى اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لامن القاهرة، إخطارًا بتمكن مباحث رعاية الأحداث من ضبط (هاني.ع.ح) 26سنة، عاطل، ومُقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، و(محمد.ع.ع) 33 سنة، عاطل، ومُقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لاتهامهما باستقطاب أطفال الشوارع الهاربين من ذويهم، وإيوائهم بحجرة مستأجرة بعقار بدائرة قسم شرطة دار السلام، والتعدي عليه جنسيًا، مما يمثل جريمة اتجار بالبشر.

وعلى الفور انطلقت قوات من الشرطة واستهدفت العقار، ليتم ضبطهما، وبصحبتهما 5أطفال من محافظات القاهرة، القليوبية، البحيرة، الشرقية، والمنوفية، وقالت التحقيقات إنهم هاربين من ذويهم، وقيام المتهمان بالتعدي عليهم جنسيًا تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

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