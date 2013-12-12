قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
> وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 21 ألفا و ٦٥٦ من الاحكام القضائية المتنوعا، شملت ١٧٧ حكم جنايات، و ١٠١١ حكم حبس جزئي، و ٢٠٢١حكم حبس مستأنف، و ٦٨٢٧ حكم غرامات و2450 حكم مخالفات ،بالإضافة إلى ضبط ١٨٧دراجة بخارية مخالفة.
> وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين .
تنفيذ 21 ألف حكما قضائيا خلال 24 ساعة
قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.