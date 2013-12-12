أخبار عاجلة

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الحماية المدنية تشارك فى ضبط سيارة محملة بمليون ونصف قرص مخدر

Google+ Print
الحماية المدنية تشارك فى ضبط سيارة محملة بمليون ونصف قرص مخدر الحماية المدنية تشارك فى ضبط سيارة محملة بمليون ونصف قرص مخدر

تمكنت مباحث طنطا مع قوات الحماية المدنية تتمكن من ضبط سيارة بداخلها 1,407 مليون قرص مخدر، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بالعثور على سيارة تقف على جانب الطريق بمنطقة مساكن البترول بدائرة القسم.
> انتقلت على الفور قوة أمنية تابعة لمباحث القسم وقسم المفرقعات بالحماية المدنية إلى محل البلاغ, حيث تبين وجود السيارة المشار إليها رقم (ع ب أ 1486) , وبفحصها عُثر بداخلها على (41) كرتونة بداخلهم 1,407,500 قرص مخدر.
> تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة, وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد المتهمين فى الواقعة والعمل على ضبطهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا