الحماية المدنية تشارك فى ضبط سيارة محملة بمليون ونصف قرص مخدر

تمكنت مباحث طنطا مع قوات الحماية المدنية تتمكن من ضبط سيارة بداخلها 1,407 مليون قرص مخدر، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بالعثور على سيارة تقف على جانب الطريق بمنطقة مساكن البترول بدائرة القسم.

> انتقلت على الفور قوة أمنية تابعة لمباحث القسم وقسم المفرقعات بالحماية المدنية إلى محل البلاغ, حيث تبين وجود السيارة المشار إليها رقم (ع ب أ 1486) , وبفحصها عُثر بداخلها على (41) كرتونة بداخلهم 1,407,500 قرص مخدر.

> تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة, وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد المتهمين فى الواقعة والعمل على ضبطهم.